ТЕСТ. Вариант 1 1. Сколько звуков и букв в слове КОЛОСЬЯ? А) 6 звуков, 7 букв В) 5 звук??в, 7 букв Б) 7 звуков, 7 букв Г) 7 звуков, 6 букв 2. Найди слово, в котором нет приставки. А) заморский В) замок Б) загадка Г) задер...

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ТЕСТ. Вариант 1 1. Сколько звуков и букв в слове КОЛОСЬЯ? А) 6 звуков, 7 букв В) 5 звук??в, 7 букв Б) 7 звуков, 7 букв Г) 7 звуков, 6 букв 2. Найди слово, в котором нет приставки. А) заморский В) замок Б) загадка Г) задержать 3. Определи словосочетание, в существительном которого нужно дописать окончание –И. А) подлетел к ромашк. В) привезли на автомобил. Б) подошёл к насып. Г) живёт в Самар. 4. Выбери правильное утверждение. А) имена прилагательные не изменяются по числам В) им.прилагательные имеют два спряжения Б) им.прилагательные согласуются в роде, числе и падеже с глаголом Г) им.прилагательные во множественном числе по родам не изменяются 5. Какой из глаголов относится ко II спряжению. А) таять В) гулять Б) читать Г) видеть 6. В каком глаголе не нужно писать Ь. А) перестань смеят.ся В) котёнок царапает.ся Б) мальчик любит учит.ся Г) помог одет.ся 7. Найди верное утверждение. А) сказуемое – второстепенный член предложения В) подлежащее и дополнение – грамматическая основа предложения Б) второстепенные члены предложения поясняют главные или другие второстепенные члены Г) наличие второстепенных членов – основной признак нераспространённого предложения 8. Найди предложение, в котором правильно поставлены знаки препинания. А) В лесу растут ели сосны, берёзки. В) Хочется побродить по лесам, и послушать жаворонка. Б) Солнце светит ещё ярко, но греет слабо. Г) Весной, летом, и осенью механизаторы обрабатывают землю. 9. В конце какого предложения неверно поставлен знак препинания? 1) Кто стучится в дверь ко мне. 3) Здравствуй, осень золотая! 2) Птицы раннюю песню запели. 4)Пронеслась гроза над рощей. 10. Какое предложение написано верно? 1) Я на рисовал настоле вазу. 3) Я на рисовал на столе вазу. 2) Я нарисовал настоле вазу. 4)Я нарисовал на столе вазу. 11. Укажи количество предложений в тексте? Зеленой стеной стоит лес там часто гуляют Вова и Петя они берут с собой собаку Жучку в лесу дети собирают грибы. 1) 1 2) 3 3) 4 4) 5 12. Укажи только предлоги: 1) ус, за, кот 3) от, кит, к 2) перед, над, около 4) они, у , под 13. Сколько глаголов в этих пословицах? Труд кормит, а лень портит. Черная собачка не лает, а в дом не пускает. Сначала думай, а потом делай. 1. 5 2. 7 3. 8 4. 9 14. Какое слово в предложении обозначает не предмет? У Веры в книге красивая закладка. 1) (у) Веры 2) (в) книге 3) красивая 4) закладка 15. В каком предложении допущена ошибка при выделении главных членов предложения: 1. Заструился по белым стволам прохладный белый сок. 2. Хрупкая бабочка припала к питательному ручейку, черпая в нем живительные силы. 3. Пятнистые олени обитают в Южном Приморье вдоль побережья Японского моря. 4. Шмели опыляют клевер, вылетают за нектаром даже в дождь. 16. Второстепенные члены предложения могут пояснять: 1. существительное 3. сказуемое 2. другой второстепенный член 4. части речи 17. В каком предложении слово «ПАЛЬТО» является подлежащим? 1) Мне купили новое пальто. 2) Я положила записку в карман пальто. 3) Пальто висело в шкафу. 4) Маша пошла на прогулку в новом пальто 18. В какой группе все слова начинаются с гласной буквы? 1)артист, оладьи, йод 3) яйцо, енот, театр 2)аллея, эмоции, юмор 4) индюк, йогурт, ежевика 19. Какие слова начинаются с согласной буквы? 1 2 3 4 5 Собака, хороший. ястреб, одежда йогурт 1) 1, 2 2) 1, 3, 5 3) 1, 2, 5 4) 3, 4 20. Какие гласные буквы обозначают два звука? 1) э, е, ю. я 2) е, ё, ю, и 3) е, ё, ю, я 4) э, а, ю, ы

Автор: Гость