СРОЧНО!!!!!!!!!!!! Ответьте, пожалуйста, на вопросы: Однажды я пошёл в зоосад. Там я по??мотрел всех зверей и всех птиц. Видел слона, павлина, крокодила, разных антилоп. Но почему-то всех больше мне понравилась простая рыжая к...

Литература

СРОЧНО!!!!!!!!!!!! Ответьте, пожалуйста, на вопросы: Однажды я пошёл в зоосад. Там я по??мотрел всех зверей и всех птиц. Видел слона, павлина, крокодила, разных антилоп. Но почему-то всех больше мне понравилась простая рыжая кошка. Её звали Маруська. Она забралась в клетку к бобрам и сидела там, будто настоящий дикий зверь. А потом поймала огромную, противную крысу, вышла из клетки и понесла её в зубах мимо всех зверей. Потом эта Маруська встретила служителя зоосада, отдала ему крысу и снова пошла в клетку к бобрам -ловить крыс. Сижу я, отдыхаю. Вдруг один ворон подскочил к самой решётке, посмотрел на меня и сказал человеческим голосом: - Дай Яше горошку! Я даже сначала испугался и растерялся. - Чего, - говорю, -чего тебе надо? - Горошку! Горошку! - закричал снова ворон. -Дай Яше горошку! У меня в кармане никакого гороха не было, а было только целое пирожное, завёрнутое в бумагу, и новенькая, блестящая копеечка. Я бросил ему сквозь прутья решётки копейку. Яша взял денежку своим толстым клювом, ускакал с нею в угол и засунул в какую-то щёлку. Я отдал ему и пирожное. Яша сначала покормил пирожным ворониху, а потом съел свою половину. Интересная и умная птица! А я-то думал, что только одни попугаи могут выговаривать человеческие слова. (194) Задание 1. Начни читать текст. По сигналу учителя постав палочку после того слова, до которого дочитал. Дочитай текст до конца. Задание 2. Кто больше всех из животных в зоосаде понравился автору? ___________________________________________________________________ Как звали этого зверя? ___________________________________________________________________ Задание 3. Запиши названия животных в том порядке, в каком их увидел автор в зоосаде. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Задание4. Ответь на вопросы. Если нужно, перечитай текст ещё раз. Вопрос 1. Предположим, что одна кошка поймает 5 крыс за одну ночь. Сколько крыс может поймать кошка за две ночи? Запиши получившееся число. Ответ:___________________________________________________ Вопрос 2. Сколько ног у двух антилоп? Ответ:___________________________________________________ Вопрос 3. У кого ног больше -у крысы или у человека? На сколько? Запиши правильное слово и число. Ответ:У человека ног _______________на____________. Задание5. Найди в тексте и спиши три первых предложения. Проверь. Если надо, исправь. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Задание 6. 1 ) Найди и спиши выделенные в тексте жирным шрифтом слова.Укажи количество звуков и букв в каждом слове. _________________________ ____звуков букв _________________________ ____звуков букв _________________________ ____звуков букв 2)Подчеркни в записанных словах буквы твёрдых согласных звуков. 3)Раздели эти слова вертикальной чертой на слоги. Дополнительные задания. Задание7. Соедини стрелками слова, обозначающие объекты природы из левого столбика с соответствующим словом-понятием из правого столбика. Неживая природа Антилопа Растения Слон Животные Горошек Травянистое растение Копеечка Кошка Прутик Крыса Ворона Задание8.Сколько в сказке живых существ, которые не умеют летать? Запиши ответ числом. Ответ:____________________ Задание 9. 1) Перечитай текст. Подчеркни незнакомые тебе слова, подсчитай их, запиши ответ цифрой и выпиши все незнакомые слова в столбик в таблицу. Ответ: Незнакомых слов________________ 2)Попробуй выяснить значение одного любого незнакомого слова и запиши его рядом с этим словом. Незнакомое слово Значение незнакомого слова 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Задание10. Как ты думаешь, чем автору понравился ворон? Напиши одним предложением из текста. _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Ключ проверки работы 2 класс. вопрос. Техника чтения - 45 – 60 слов. (1 балл) задание 2. А) Кошка (1 балл) Б) Маруська (1 балл) слон, павлин, крокодил, антилопы, кошка, бобры, ворон. (1 балл) А) 10 (1 балл) Б) 8 (1 балл) В) меньше на 2 (1 балл) 5. списаны 3 предложения без ошибок. (1 балл, допускается 1 ошибка) 6. 1) кошка 5 звуков 5 букв (1 балл) Зверь 4 звука 5 букв Яша 4 звука з буквы 2) Подчёркнуты буквы: к, ш, к, з, ш. (1 балл) 3) Кош-ка, зверь, Я-ша. (1 балл) 7. неживая природа: (1 балл за всё задание) Растения: горошек, прутик Животные: антилопа, слон, кошка, крыса, ворона Травянистое растение: горошек 8. 6 – 8 живых существ – (1 балл) 9. 1) 1 балл – есть непонятные слова, 1 балл – ребёнок смог объяснить значение непонятного слова по содержанию текста. 10. Интересная и умная птица! –

Автор: Гость