Найти v водорода который выделится при взаимодействии алюминия m 5,4 г с HCl
Химия
Найти v водорода который выделится при взаимодействии алюминия m 5,4 г с HCl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Al+6HCl=2AlCl3+3H2 n (Al) =5,4/27=0,2 моль 0,2/2=х/3 2х=0,6 х=0,3 V=n×Vm V=0,3×22,4=6,72 л
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