Пять восемнадцатых со знаменателем 54

Математика
Пять восемнадцатых со знаменателем 54
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Решение: 54/18=3 3*5=15 Ответ: 15/54
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