Сёмга, заяц, зяблик, лось, клёст, какаду, индюк, слон, цыплёнок, верблюд, голубь, орёл, носорог какими звуками они различаются. Показать письменно

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Сёмга, заяц, зяблик, лось, клёст, какаду, индюк, слон, цыплёнок, верблюд, голубь, орёл, носорог какими звуками они различаются. Показать письменно
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Гость:
Как и слышется так и пишется
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