Помогите пожалуйста решить три номера зарание спасибо
Алгебра
Помогите пожалуйста решить три номера зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. a) (3(x+4))/(-3)= -(x+4) b) (x(x+3))/x=x+3 2. (a^3(3a^5-14a^3+1))/ /(-a^3))+3a^5= = -3a^5+14a^3-1+3a^5= =14a^3-1=14*2^3-1=14*8-1= =112-1=111 3. (2a²b^4c^4(17b^3c^5-12ab))/2a²b^4c^4= =17b^3c^5-12ab 17b^3c^5-12ab=17b^3c^5- -12ab *=2a²b^4c^4 значок ^ обозначает в степени
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