Помогите прошууу,самостоятельная(((

Биология
Помогите прошууу,самостоятельная(((
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.В 2.Г 3.А 4.Б 5.Г 6.В 7.В
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