Помогите пожалуйста. Решить в целых числах(ну или просто разложить на множетели): 1) x^2 -3y^2=17 2) 9x^2-28y=15 3) 8x^3+7y^3=38 4) 16x^4-5y^3=18
Математика
Помогите пожалуйста. Решить в целых числах(ну или просто разложить на множетели): 1) x^2 -3y^2=17 2) 9x^2-28y=15 3) 8x^3+7y^3=38 4) 16x^4-5y^3=18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^2-8x+158x - разложим на множителиx^2-3x-5x+15x(x-3)-5(x-3)(x-3)(x-5)
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