Помогите пожалуйста. Решить в целых числах(ну или просто разложить на множетели): 1) x^2 -3y^2=17 2) 9x^2-28y=15 3) 8x^3+7y^3=38 4) 16x^4-5y^3=18

Математика

Помогите пожалуйста. Решить в целых числах(ну или просто разложить на множетели): 1) x^2 -3y^2=17 2) 9x^2-28y=15 3) 8x^3+7y^3=38 4) 16x^4-5y^3=18

Автор: Гость