В чем отличе штативной лупы от ручной

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А отличие их именно в том и заключается, что одна из них штативная, а другая - ручная.Штативная лупа имеет приспособление для жесткой установки или крепления ее на любой ровной поверхности. Это приспособление и есть штатив. А ручная лупа снабжена только ручкой.И та, и другая лупа удобны, но у каждой своя сфера применения. Например, ручная лупа - большой помощник для людей с ослабленным зрением. Она позволяет им читать книги, газеты, журналы и другую полиграфическую продукцию, печатаемую мелким шрифтом.Размеры ручной лупы позволяют носить ее в дамской сумочке или даже в кармане. С ее помощью можно легко читать этикетки товаров в магазинах. В настоящее время люди стали более грамотными, просвещенными в области пользы и вреда некоторых компонентов. А производители не стремятся афишировать использование вредных ингредиентов при производстве той или иной продукции. Поэтому на этикетках состав обычно печатается не просто мелким, а мельчайшим шрифтом. Такй шрифт прочитать не всегда возможно даже людям с хорошим зрением. Что уж там говорить о слабовидящих пожилых людях! И в этом случае на помощь приходит ручная лупа.Штативная лупа, как правило, отличается, кроме наличия штатива, еще и внушительными размерами. Этот оптический прибор предназначен для стационарного использования. Штативной лупой пользуются в тех случаях, когда для работы должны быть свободны обе руки. Например, ювелиры, вышивальщицы, низальщицы бисера и др.Самый простой пример штативной лупы - это микроскоп, которым мы все пользовались в школе на уроках биологии.Сейчас промышленность выпускает бытовые штативные лупы, которые могут быть на жестком или гибком штативе, с основанием, струбциной или с прищепкой для крепления, с подсветкой или без.Так что, если вы занимаетесь какой-то деятельностью, требующей напряжения зрения, то у вас всегда есть возможность выбрать подходящий оптический прибор.