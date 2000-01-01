Помогите, пожалуйста, решить задачи с объяснением: 1. При обработке результатов со??. опроса получили данные: число опрошенных-2000, любят мороженое-1648, любят пирожные-1215, любят и то,и другое-847. Верно ли обработаны резуль...

Математика

Помогите, пожалуйста, решить задачи с объяснением: 1. При обработке результатов со??. опроса получили данные: число опрошенных-2000, любят мороженое-1648, любят пирожные-1215, любят и то,и другое-847. Верно ли обработаны результаты опроса? 2. В классе несколько человек начали собирать марки Если Нина отдаст Коле из своих марок на одну марку меньше половины собранных ею марок, то у всех начинающих коллекционеров марок станет поровну. Сколько марок собрал Коля?

Автор: Гость