ПОМОГИТЕ, пожалуйста решить задачу 4 класс. Математика Шмель и оса вылетели в пол?? в одном направлении. Скорость шмеля 50 м/мин, а скорость осы 150 м/мин. Когда вылетела оса, то расстояние между шмелем и осой было 200 м. 1. ...

Математика
ПОМОГИТЕ, пожалуйста решить задачу 4 класс. Математика Шмель и оса вылетели в пол?? в одном направлении. Скорость шмеля 50 м/мин, а скорость осы 150 м/мин. Когда вылетела оса, то расстояние между шмелем и осой было 200 м. 1. Через сколько минут оса догонит шмеля? 2. Через сколько мин.оса догонит шмеля если расстояние между ними будет 600м 3. На каком расстоянии от поля оса догонит шмеля, если он вылетит через 5 мин?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)150-50=100 м/мин скорость сближения 200:100= через 2 минуты оса догонит шмеля 2)150-50=100 м/мин скорость сближения 600:100= через 6 минут оса догонит шмеля 3)50*5=250 м пролетит шмель за 5 минут 150-50=100 м/мин скорость сближения 250:100= через 2,5 минуты оса догонит шмеля
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(9-0,9)+(8-0,8)+(7-0,7)+(6-0,6)+(5-0,5)+(4-0,4) какои атвет
Ответить
Физика
ПОМОГИИИТЕ! Срочно нужен реферат по физике за 7 класс на тему плавание судов!
Ответить
Обществознание
Рассказ про дружбу пожалуйста
Ответить
Литература
Маленькую сестричку мою я очень любил. Запиши и подбели синонимы к слову маленька??
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста! 15 баллов! Номер 1129, если получится то и 1130
Ответить