ПОМОГИТЕ, пожалуйста решить задачу 4 класс. Математика Шмель и оса вылетели в пол?? в одном направлении. Скорость шмеля 50 м/мин, а скорость осы 150 м/мин. Когда вылетела оса, то расстояние между шмелем и осой было 200 м. 1. ...

Математика

ПОМОГИТЕ, пожалуйста решить задачу 4 класс. Математика Шмель и оса вылетели в пол?? в одном направлении. Скорость шмеля 50 м/мин, а скорость осы 150 м/мин. Когда вылетела оса, то расстояние между шмелем и осой было 200 м. 1. Через сколько минут оса догонит шмеля? 2. Через сколько мин.оса догонит шмеля если расстояние между ними будет 600м 3. На каком расстоянии от поля оса догонит шмеля, если он вылетит через 5 мин?

Автор: Гость