Помогите, пожалуйста решить задачу, умоляю

Гость: Гость:

Скорость лодки - 12км/ч Скорость течения - 3км/ч Время по течению - Х Время против течения - Х+ 2/3 Найдём скорость по течению: 12+3=15 км/ч Скорость против течения:12-3=9км/ч Тогда: х*15=9*(Х+2/3) 15х=9х+18/3 15х-9х=6 6х=6 Х=6/6=1 час По течению лодка плыла час. Найдём расстояние: 1*15=15 км - расстояние между пристанями. Ответ; расстояние между пристанями 15 км. Проверка: (найдём расстояние, пройденное лодкой против течения): 9*5/3=45/3=15