Помогите, пожалуйста решить задачу в виде уравнения. Тема: "Среднее арифметическо??. Среднее значение величины." Задача: Автомобиль проехал первую часть пути за 1,5 часа со скоростью 84 км/час, а вторую часть-за 2 часа. С как...

Математика
Помогите, пожалуйста решить задачу в виде уравнения. Тема: "Среднее арифметическо??. Среднее значение величины." Задача: Автомобиль проехал первую часть пути за 1,5 часа со скоростью 84 км/час, а вторую часть-за 2 часа. С какой скоростью автомобиль проехал вторую часть пути, если средняя скорость на протяжении всего времени движения составляла 76 км/час?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S - весь путьS/(2 + 1,5) = 76 - средняя скоростьS = 266 км S = 1,5 * 84 + 2 * V (V - вторая скорость) 266 = 126 + 2VV = 70 км/ч Во вложении

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