Помогите, пожалуйста решить задачу в виде уравнения. Тема: "Среднее арифметическо??. Среднее значение величины." Задача: Автомобиль проехал первую часть пути за 1,5 часа со скоростью 84 км/час, а вторую часть-за 2 часа. С как...

Математика

Помогите, пожалуйста решить задачу в виде уравнения. Тема: "Среднее арифметическо??. Среднее значение величины." Задача: Автомобиль проехал первую часть пути за 1,5 часа со скоростью 84 км/час, а вторую часть-за 2 часа. С какой скоростью автомобиль проехал вторую часть пути, если средняя скорость на протяжении всего времени движения составляла 76 км/час?

Автор: Гость