Помогите пожалуйста решить задание. Каких чисел нехватает.. желтые квадраты

Гость: Гость:

В первом не хватает чисел 5 и 9. При подстановки получается так: 3+2=5+4=9 и при этом это равно 3+6. А во втором не хватает чисел вверху - 2 и 5, а внизу - 3. При подстановки получается так: 2+3=5+3=8 , при этом 2+6=8.