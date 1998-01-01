Обозначьте в слоаах ударение :сумма,плюс,меньше,сложение,больше,разность,вычитан??е,минус,плюс.
Литература
Обозначьте в слоаах ударение :сумма,плюс,меньше,сложение,больше,разность,вычитан??е,минус,плюс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма (ударение на У), плюс (ударение на Ю), меньше (ударение на первую Е), сложение (ударение на первую Е), больше (ударение на О), разносить (ударение на И), вычитание (ударение на А), минус (ударение на И).
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