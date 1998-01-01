Выдели и назови орфограмму рядом запиши проверочное слово стоит у плиты- растет у стены - расцвелаво дворе- бежит по дворе -

Русский язык

Выдели и назови орфограмму рядом запиши проверочное слово стоит у плиты- растет у стены - расцвелаво дворе- бежит по дворе -

Автор: Гость