Выдели и назови орфограмму рядом запиши проверочное слово стоит у плиты- растет у стены - расцвелаво дворе- бежит по дворе -
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Выдели и назови орфограмму рядом запиши проверочное слово стоит у плиты- растет у стены - расцвелаво дворе- бежит по дворе -
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стоит у плиты-( проверочное слово стОя)(плИты(мн.ч)) Растёт у стены-(растёт словарное слово) (проверочное слово стЕны) Расцвело во дворе- (расцвЁл) (двОр) Бежит п
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