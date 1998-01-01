Выдели и назови орфограмму рядом запиши проверочное слово стоит у плиты- растет у стены - расцвелаво дворе- бежит по дворе -

Русский язык
Выдели и назови орфограмму рядом запиши проверочное слово стоит у плиты- растет у стены - расцвелаво дворе- бежит по дворе -
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стоит у плиты-( проверочное слово стОя)(плИты(мн.ч)) Растёт у стены-(растёт словарное слово) (проверочное слово стЕны) Расцвело во дворе- (расцвЁл) (двОр) Бежит п
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