Описание памятника Дружбы, город Майкоп , респиблика Адыгея.

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Описание памятника Дружбы, город Майкоп , респиблика Адыгея.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Майкоп – не самый крупный город, однако, несмотря на это, в столице Адыгеи находится большое количество интересных мест. В первую очередь стоит отметить площадь Дружбы, окруженную  Соборной мечетью,  Национальным музеем Адыгеи,  картинной галереей, государственной филармонией и другими зданиями. Другое интересное место –  городской парк культуры и отдыха на берегу  реки Белой с  Майкопской ГЭС. На этом достопримечательности Майкопа не заканчиваются: в городе есть ещё несколько исторических мест и военных памятников.
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