Описание памятника Дружбы, город Майкоп , респиблика Адыгея.
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Описание памятника Дружбы, город Майкоп , респиблика Адыгея.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Майкоп – не самый крупный город, однако, несмотря на это, в столице Адыгеи находится большое количество интересных мест. В первую очередь стоит отметить площадь Дружбы, окруженную Соборной мечетью, Национальным музеем Адыгеи, картинной галереей, государственной филармонией и другими зданиями. Другое интересное место – городской парк культуры и отдыха на берегу реки Белой с Майкопской ГЭС. На этом достопримечательности Майкопа не заканчиваются: в городе есть ещё несколько исторических мест и военных памятников.
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