За что императора Юстиниана прозвали великим?Срочноо

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Расцвет Византии при Юстиниане (527—565 гг.)Наибольшего могущества Византия достигла при императоре Юстиниане. Вот как он пришел к власти. Дядя Юстиниана, его звали Юстин, был бедным земледельцем. В поисках счастья Юстин явился в Константинополь, где проделал путь от солдата дворцовой стражи до ее начальника. А после смерти императора он был провозглашен владыкой империи. Не имея сыновей, Юстин объявил своим наследником племянника Юстиниана, которому дал блестящее образование. Власть императора Византии была огромной: Юстиниан был одновременно главой правительства, высшим судьей и главнокомандующим большого, хорошо обученного наемного войска. В Византии про императора говорили, что он "ниже только Бога и следует сейчас же за Богом". Юстиниан сделал попытку восстановить Римскую империю в прежних границах. В Западном Средиземноморье тогда безраздельно господствовали германцы. В упорных, кровопролитных войнах полководцы Юстиниана поодиночке разгромили всех противников и захватили их земли (Италию, Южную Испанию, Северную Африку). Территория Византии почти удвоилась, хотя и не достигла размеров Римской империи 2-3 вв. Войны требовали денег. Резкое увеличение налогов привело к восстанию в Константинополе. Разъяренные толпы громили и жгли богатые дома и церкви. Пожары охватили весь город. Мятежники уничтожили списки налогов, открыли тюрьмы. Растерявшийся поначалу Юстиниан принял меры: узнав, что толпы восставших собрались на ипподроме, он направил туда войска. Ипподром залило кровью десятков тысяч убитых. Мятеж был подавлен. Юстиниан был ревностным христианином. По его приказу в столице был воздвигнут храм Святой Софии, ставший гордостью Константинополя и всей империи. Храм был увенчан огромным куполом, превосходившим купол Пантеона в Риме. Юстиниан повелел, чтобы вся империя жила по одним и тем же законам. По его приказу были собраны и изучены постановления и законы, когда-либо принятые в Римской империи. Те из них, что устарели, были отброшены. Лучшие ученые империи проделали колоссальную работу. В результате ими был создан знаменитый труд, названный Свод гражданского права (в него вошли и законы, изданные самим Юстинианом). Законы провозглашали неограниченную власть императора. В одном из них было сказано: "Нет ничего выше и ничего более святого, чем величество императора". На протяжении сотен лет в странах Европы изучали Свод гражданского права. Разрабатывая новые законы, интересовались тем, какие судебные решения могли быть вынесены во времена Траяна или Юстиниана при различных спорах между людьми (например, из-за наследства или при купле-продаже).