3 предолжения на казахском о здоровье
Қазақ тiлi
3 предолжения на казахском о здоровье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Денсаулық-өмірдегі ең маңызды нәрсе. Үлкендер бізге жиі:"Жылы киініңдер. Бас киімсіз жүрмеңдер, әлде ауырып қаласыңдар"-деп айтады. Қазір біз жаспыз, сондықтан денсаулықтың маңызын түсінбейміз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С возражениями b+ 18 Поставь вместо b 0; 2; 5; 10. Запиши выражения и вычисли их значения ??аблюдай Как изменяется значение являются выражения
Алгебра
На весы положили 3 одинаковых по массе дыни .Одну из дынь заменили арбузом ,который в 2 раза тяжелее дыни . Весы показали 16 кг. Какова масса дыни?
Окружающий мир
Математика