3 предолжения на казахском о здоровье

Қазақ тiлi
3 предолжения на казахском о здоровье
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Денсаулық-өмірдегі ең маңызды нәрсе. Үлкендер бізге жиі:"Жылы киініңдер. Бас киімсіз жүрмеңдер, әлде ауырып қаласыңдар"-деп айтады. Қазір біз жаспыз, сондықтан денсаулықтың маңызын түсінбейміз
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