Составте свой рассказ о том как вельможа был на приёме у фараона
История
Составте свой рассказ о том как вельможа был на приёме у фараона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды к Фараону пришёл Вельможа, просить помощь?О великий Фараон не могли бы вы мне дать пару рабов, на возведение дамбы.Нет глупец, ты уводишь моих рабов что бы они пошли против меня Фараона! Я приказываю увести его от меня, сошлите его в каменоломню.И принесите всё его богатство в сокровищницу!
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