Составте свой рассказ о том как вельможа был на приёме у фараона

Гость: Гость:

Однажды к Фараону пришёл Вельможа, просить помощь?О великий Фараон не могли бы вы мне дать пару рабов, на возведение дамбы.Нет глупец, ты уводишь моих рабов что бы они пошли против меня Фараона! Я приказываю увести его от меня, сошлите его в каменоломню.И принесите всё его богатство в сокровищницу!