Решите уравнение плез: 1. (208+х)- 416=137 2. (х-506)+215=429 3. (у - 164)+308=500 4. (942- а)-126=254 5. (801 - в)-224=368 6. 475-(х- 671)=325 7.972-(у-504)=284 8. 403-(634-а)=366 9. 643-(581-в)=292 10. 987-(х+364)=5...

Математика
Решите уравнение плез: 1. (208+х)- 416=137 2. (х-506)+215=429 3. (у - 164)+308=500 4. (942- а)-126=254 5. (801 - в)-224=368 6. 475-(х- 671)=325 7.972-(у-504)=284 8. 403-(634-а)=366 9. 643-(581-в)=292 10. 987-(х+364)=519 11. 3128-(м+425)=1509
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.208+х-416=137    х=137-208+416    х=345 2.х-506+215=429    х=429+506-215    х=720 3.у-164+308=500    у=500+164-308    у=356 4.942-а-126=254    а=254-942+126    а=-562 5.801-в-224=368    в=368+224-801    в=-209 6.475-х+671=325    х=325-475-671    х=-821 7.972-у+504=284    у=284-972-504    у=-1192 8.403-634+а=366    а=366-403+634    а=597 9.643-581+в=292    в=292-643+581    в=230 10.987-х-364=519    х=519-987+364    х=-104 11.3128-м-425=1509     м=1509-3128+425     м=-1194 Учись пока такие простые сам решать!
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