Решите уравнение плез: 1. (208+х)- 416=137 2. (х-506)+215=429 3. (у - 164)+308=500 4. (942- а)-126=254 5. (801 - в)-224=368 6. 475-(х- 671)=325 7.972-(у-504)=284 8. 403-(634-а)=366 9. 643-(581-в)=292 10. 987-(х+364)=5...
Математика
Решите уравнение плез: 1. (208+х)- 416=137 2. (х-506)+215=429 3. (у - 164)+308=500 4. (942- а)-126=254 5. (801 - в)-224=368 6. 475-(х- 671)=325 7.972-(у-504)=284 8. 403-(634-а)=366 9. 643-(581-в)=292 10. 987-(х+364)=519 11. 3128-(м+425)=1509
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.208+х-416=137 х=137-208+416 х=345 2.х-506+215=429 х=429+506-215 х=720 3.у-164+308=500 у=500+164-308 у=356 4.942-а-126=254 а=254-942+126 а=-562 5.801-в-224=368 в=368+224-801 в=-209 6.475-х+671=325 х=325-475-671 х=-821 7.972-у+504=284 у=284-972-504 у=-1192 8.403-634+а=366 а=366-403+634 а=597 9.643-581+в=292 в=292-643+581 в=230 10.987-х-364=519 х=519-987+364 х=-104 11.3128-м-425=1509 м=1509-3128+425 м=-1194 Учись пока такие простые сам решать!
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