При покупке 4 пачек масла заплатили 256 руб. Сколько стоят 7 таких пачек? Сколько сто??т 8 таких же пачек?
Математика
При покупке 4 пачек масла заплатили 256 руб. Сколько стоят 7 таких пачек? Сколько сто??т 8 таких же пачек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 256руб : 4 пач =64руб (одна пачка) 2) 7*64=448 руб 3) 8*64=512 руб
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