При покупке 4 пачек масла заплатили 256 руб. Сколько стоят 7 таких пачек? Сколько сто??т 8 таких же пачек?

Математика

При покупке 4 пачек масла заплатили 256 руб. Сколько стоят 7 таких пачек? Сколько сто??т 8 таких же пачек?

Автор: Гость