Белочка собирала на зиму орехи. много ли собрала.Спросил ежик. Если принесу еще 4 ореха,то у меня будет столько же орехов,сколько в прошлом году. А если не 4, а еще 28, то у меня будет в 3 раза больше, чем в прошлом году. ...

Математика

Белочка собирала на зиму орехи. много ли собрала.Спросил ежик. Если принесу еще 4 ореха,то у меня будет столько же орехов,сколько в прошлом году. А если не 4, а еще 28, то у меня будет в 3 раза больше, чем в прошлом году. Сколько орехов уже собрала белочка. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость