Белочка собирала на зиму орехи. много ли собрала.Спросил ежик. Если принесу еще 4 ореха,то у меня будет столько же орехов,сколько в прошлом году. А если не 4, а еще 28, то у меня будет в 3 раза больше, чем в прошлом году. ...
Математика
Белочка собирала на зиму орехи. много ли собрала.Спросил ежик. Если принесу еще 4 ореха,то у меня будет столько же орехов,сколько в прошлом году. А если не 4, а еще 28, то у меня будет в 3 раза больше, чем в прошлом году. Сколько орехов уже собрала белочка. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(х+4)=х+28 3х+12=х+28 3х-х=28-12 2х=16 х=16/2 х=8 8 орехов уже собрала белочка.
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