Сочини небольшую сказку в восточном стиле, которую могла бы рассказать Шехеразад?? грозному султану Шахриару.

Гость: Гость:

Шехеразада неслышно,мягко,словно кошка,ступая по расшитому ковру подашла к султану и село у его ног. -А сейчас,позволь рассказать тебе историю о юноше-бродяге и прекрасной принцессе,полюбившего молодого человека. Султана начало мучать любопытство и он покорно соглосился провести ещё одну ночь. Однажды на большой и шумный базар забрёл юноша.Он был чернобров,волосы завивались кольцами.Но ни кто не обращал на него внимания.Таких бродяг на бозаре было много.И,конечно,большинство состовляло группу воров и мошенников.Юноша звали Абхей. Он брёл вдоль прилавков,которые ломились от тяжести фруктов или драгоценных вещей.Конечно,он нечего не мог купить. Глазея на драгоценности,Абхей кого-то задел плечом.Он обернулся и увидел очеровательную девушку.Девушка посмотрела на него и обернувшись пошла дальше.Но она ему так понравилась,что он сам этого не желая пошёл за ней.Бродяга не знал что эта дочь султана сбежавшая из дворца.Принцессу звали Девика. Спустя время Девика заметела что за ней кто то следует.Она решила разобраться.Только она хотела развернуться как почувствовала у горла острое лезвие кинжала. -Что красавица страшно?-сказал ей неприятный мужской голос. Девика даже не могла крикнуть.И вдруг она услышала глухой удар. Она повернулась и увидела Абхея. -Он не обидел тебя-робко спросил юношо.Они оба влюбились друг в друга. Вскоре Абхей и Девика поженились.Так несчастный бродяга стал мужем прекрасной принцессы Девики.