Для чего клетки тела используют кислород

Окружающий мир
Для чего клетки тела используют кислород
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для обогащения крови.
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