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Найди значение выражения а)0,35-1/4
Математика
Найди значение выражения а)0,35-1/4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4=0,25,так что 0,35-0,25=0,1
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