Длина прямоугольника - 32 см, но ширина одной второй длины.Вычисляешь периметр прямоугольника
Математика
Длина прямоугольника - 32 см, но ширина одной второй длины.Вычисляешь периметр прямоугольника
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