Для чего применяют авиаль?
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Для чего применяют авиаль?
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Благоприятное сочетание свойств обеспечило широкое использование авиалей в различных отраслях техники. Из сплавов марок АВ, АД31, АДЗЗ и АД35 в гражданском строительстве изготавливают конструкции различного назначения. В авиастроении из сплавов АВ и АДЗЗ изготавливают лопасти вертолетов, из сплавов марок АВ, АД31, и АДЗЗ - штампованные, прессованные и кованые детали конструкций самолетов, не подвергающиеся аэродинамическим нагревам и работающие в интервале температур (-70 ; +50)°С. Детали из сплавов АВ и АД31 с декоративными пленками, получаемыми анодированием илиэматалированием, применяют для отделки интерьеров самолетов и вертолетов. В автомобильной промышленности из сплавов марок АВ, АД31 и АДЗЗ изготавливают детали кузовов и шасси автомобилей различного назначения. Сплав АД31 применяют в электротехнической промышленности для производства различных проводников (шины, профили и трубы), что определяется высокими электропроводящими свойствами сплава после специальной термомеханической обработки. Сплав САВ-1 получил широкое применение в атомной промышленности. Его используют в качестве конструкционного материала для изготовления защитных оболочек твэл в водоохлаждаемых реакторах типа МР, ИРТ, ВВР-М, ВВР-Ц, МИР и др. В следствии того, что в области отрицательных температур (до -196ºС) прочность и пластичность авиалей возрастают, сплавы этой группы используют в криогенной технике. Сплавы группы авиалей используют также в судостроении, на железнодорожном транспорте, для изготовления предметов бытового назначения и в других областях народного хозяйства.
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