Ребят!! номер 293-294. Напишите пожалуйста решение)). Заранее спасибо огромное!!))
Математика
Ребят!! номер 293-294. Напишите пожалуйста решение)). Заранее спасибо огромное!!))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаю только номер 294... ответы: 60,80,90,70
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