Ребус решите пожалуйста 10 баллов

Математика
Ребус решите пожалуйста 10 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 418 + 18 +   8 -------  444
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Постройте график функции y=kx если известно что ему принадлежит точка M (2;-8).Найдите:1.значениеx при котором у=8; 2.значение у при котором х=-3
Ответить
Математика
Самый длинный мост в России построен через Волгу в городе Саратов .Его длина 12763м.В Китае есть мост через морской пролив длиной 36км.На сколько К...
Ответить
Русский язык
На все лады звенят жаворонки, дрозды, соловьи.Синтаксический разбор предложения.Зарание спасибо!!!!
Ответить
Английский язык
Рассказ о себе и своей семье 3 класс по английски
Ответить
Русский язык
Какие слова называются имя существительное неодушевленное собственное и какие и??я существительное одушевленное нарицательное?
Ответить