Какие слова называются имя существительное неодушевленное собственное и какие и??я существительное одушевленное нарицательное?
Русский язык
Какие слова называются имя существительное неодушевленное собственное и какие и??я существительное одушевленное нарицательное?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)имена городов,газет, называются неодушевленными собственными 2)наименования обьектов религиозного культа .(труп)искл. имена микроорганизмов,характеристики людей
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