Наибольшее количество крестьян, выделивших земли в частную собственность, проживало в уездах: а) Чебоксарском б) Цивильском в) Ядриснком г) Алатырском
История
Наибольшее количество крестьян, выделивших земли в частную собственность, проживало в уездах: а) Чебоксарском б) Цивильском в) Ядриснком г) Алатырском
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Ответ:Чебоксарском, вродн
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