Наибольшее количество крестьян, выделивших земли в частную собственность, проживало в уездах: а) Чебоксарском б) Цивильском в) Ядриснком г) Алатырском

История

Наибольшее количество крестьян, выделивших земли в частную собственность, проживало в уездах: а) Чебоксарском б) Цивильском в) Ядриснком г) Алатырском

Автор: Гость