Два коммерсанта составили бизнес-план.Для его выполнение один коммерсант вложил 1200 долларов, а другой 3000 долларов , в результате деятельности они получили 700 долларов прибыли. Как им надо разделить прибыль , если они захот...
Математика
Два коммерсанта составили бизнес-план.Для его выполнение один коммерсант вложил 1200 долларов, а другой 3000 долларов , в результате деятельности они получили 700 долларов прибыли. Как им надо разделить прибыль , если они захотят работать врозь? Сколько долларов будет у каждого
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Гость:
У каждого будет по 400доларов
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