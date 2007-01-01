Два коммерсанта составили бизнес-план.Для его выполнение один коммерсант вложил 1200 долларов, а другой 3000 долларов , в результате деятельности они получили 700 долларов прибыли. Как им надо разделить прибыль , если они захот...

Математика

Два коммерсанта составили бизнес-план.Для его выполнение один коммерсант вложил 1200 долларов, а другой 3000 долларов , в результате деятельности они получили 700 долларов прибыли. Как им надо разделить прибыль , если они захотят работать врозь? Сколько долларов будет у каждого

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