Урожай убирают 3 бригады по 8 человек и одна из 9 человек.Составь задачу с тем же сюжетом,которая решалась бы с помощью выражения 7*3+8*2.
Математика
Урожай убирают 3 бригады по 8 человек и одна из 9 человек.Составь задачу с тем же сюжетом,которая решалась бы с помощью выражения 7*3+8*2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 упаковке пирожных было 7 штук, таких коробок было 3, а 2 коробки были по 8 пирожных, сколько всего пирожных было во всех коробках?
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