Один из смежных углов на 102 градуса больше другого. найдите эти углы
Алгебра
Один из смежных углов на 102 градуса больше другого. найдите эти углы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол 1 =х градусов угол 2 = х+102 градуса развернутый угол=180 градусов 1)x+x+102=180 2x+102=180 2x=180-102 2x=78 x=78:2 x=39 градусов-угол 1 2) 39+102=141 градус-угол 2
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