Надо ответить на вопросы, по "Вольга и Микула Селянинович" 1) Доказать текстом, что Микула богатырь 2) Найти портретное описание Микулы 3) Почему Микула соглашается вступить в дружину?

Гость: Гость:

У него обувь огромного размера : " Вот под пяту воробей пролетит, около носа хоть яйцо прокати ". Он подрался с мужиками, которые захотели отобрать у него соль так, что тот," который стоя стоит,тот сидя сидит". Сошку смог вытянуть один Микула, а целая дружина Вольги не смогла. У него кудри качаются, глаза как у ясного сокола, а брови черна соболя. На дороге разбойничали мужики, которые отобрали мешок соли. Вместе с дружиной Вольги и Микула сможет спокойно жить.