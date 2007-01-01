4х^2-13х+3gt; или = 0 Помогите решить пожалуйста
Алгебра
4х^2-13х+3gt; или = 0 Помогите решить пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(13+-корень(169-48))/8=х1,2 (13+-11)/8=х1,2 х1=3 х2=2/8=1/4=0,25 значит х пренадлежии от (-бесконечности до 0,25) и от (3 до +бесконечности )
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