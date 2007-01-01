Помогите плиз! При пайке изделий из жести применяют сплав, содержащий 2 части свинца и 5 частей олова. Сколько чвинца и олова в отдельности содержит кусок сплава, в котором олова на 360 г больше, чем свинца?
Математика
Помогите плиз! При пайке изделий из жести применяют сплав, содержащий 2 части свинца и 5 частей олова. Сколько чвинца и олова в отдельности содержит кусок сплава, в котором олова на 360 г больше, чем свинца?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+5=7 частей в общем 360:5 72 г олова 360:2 180 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два коммерсанта составили бизнес-план.Для его выполнение один коммерсант вложил 1200 долларов, а другой 3000 долларов , в результате деятельности о...
Математика
Условия тоже пж САМЫЙ ДЛИННЫЙ В МИРЕ ТОННЕЛЬ СОЕДИНЯЕТ ПОД ВОДОЙ ЯПОНСКИЕ ОСТРОВА ХОНСЮ И ХОККАЙДО. ЕГО ПРОТЯЖНОСТЬ 54 КМ. В 2007 ГОДУ БЫЛ ВВЕДЁН В...
Математика
Урожай убирают 3 бригады по 8 человек и одна из 9 человек.Составь задачу с тем же сюжетом,которая решалась бы с помощью выражения 7*3+8*2.