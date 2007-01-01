Помогите плиз! При пайке изделий из жести применяют сплав, содержащий 2 части свинца и 5 частей олова. Сколько чвинца и олова в отдельности содержит кусок сплава, в котором олова на 360 г больше, чем свинца?

Математика

Помогите плиз! При пайке изделий из жести применяют сплав, содержащий 2 части свинца и 5 частей олова. Сколько чвинца и олова в отдельности содержит кусок сплава, в котором олова на 360 г больше, чем свинца?

Автор: Гость