1-0.04у=0.5+0.06у помогите!!! СРОЧНО
Алгебра
1-0.04у=0.5+0.06у помогите!!! СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - 0,04у = 0,5 + 0,06у - 0,04у - 0,06у = 0,5 - 1 - 0,1у = - 0,5 у = - 0,5 : (-0,1) у = 5 Проверка: 1 - 0,04 * 5 = 0,5 + 0,06 * 5 1 - 0,2 = 0,5 + 0,3 0,8 = 0,8
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