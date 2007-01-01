Тек турлаулы мушелерден туратын бирнеше сойлемдер керек
Қазақ тiлi
Тек турлаулы мушелерден туратын бирнеше сойлемдер керек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кыс келді. Боран соқты. Кун шыкты. Көлік журді. Мен дайындалдым.
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