В заданиях № 217-220 выполните вычисления устно Мне нужно № 219 а) 43*16+43*84 б) 85*47+53*85 ??) 54*60+460*6 г) 23*320+230*68 д) 62*16+38*16 е) 85*44+44*15 ж) 240*710+7100*76 з) 38*5800+380*520 СРОЧНО НУЖНО ПОМОГИТЕ!...
Математика
В заданиях № 217-220 выполните вычисления устно Мне нужно № 219 а) 43*16+43*84 б) 85*47+53*85 ??) 54*60+460*6 г) 23*320+230*68 д) 62*16+38*16 е) 85*44+44*15 ж) 240*710+7100*76 з) 38*5800+380*520 СРОЧНО НУЖНО ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! не задавайте лишних вопросов и всё это № 219
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)61404,б)344080,в)22200,г)516120,д)16480,е)56760,ж)13490000,з)114805600
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