В заданиях № 217-220 выполните вычисления устно Мне нужно № 219 а) 43*16+43*84 б) 85*47+53*85 ??) 54*60+460*6 г) 23*320+230*68 д) 62*16+38*16 е) 85*44+44*15 ж) 240*710+7100*76 з) 38*5800+380*520 СРОЧНО НУЖНО ПОМОГИТЕ!...

Математика

В заданиях № 217-220 выполните вычисления устно Мне нужно № 219 а) 43*16+43*84 б) 85*47+53*85 ??) 54*60+460*6 г) 23*320+230*68 д) 62*16+38*16 е) 85*44+44*15 ж) 240*710+7100*76 з) 38*5800+380*520 СРОЧНО НУЖНО ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! не задавайте лишних вопросов и всё это № 219

Автор: Гость