Помогите пожалуйста сделать домашнее задание по русскому языку 2 класса Прочитай Найди слова с одинаковым корнем Выпиши их и обозначь корень каких слов родственные А какие формы одного и того же слова

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Помогите пожалуйста сделать домашнее задание по русскому языку 2 класса Прочитай Найди слова с одинаковым корнем Выпиши их и обозначь корень каких слов родственные А какие формы одного и того же слова

Автор: Гость