Из какого языка происходит название реки Волга:3
Окружающий мир
Из какого языка происходит название реки Волга:3
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Гость:
Из славянского и древнерусского
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