Постройте график функции y=kx если известно что ему принадлежит точка M (2;-8).Найдите:1.значениеx при котором у=8; 2.значение у при котором х=-3

Алгебра

Постройте график функции y=kx если известно что ему принадлежит точка M (2;-8).Найдите:1.значениеx при котором у=8; 2.значение у при котором х=-3

Автор: Гость