Постройте график функции y=kx если известно что ему принадлежит точка M (2;-8).Найдите:1.значениеx при котором у=8; 2.значение у при котором х=-3
Алгебра
Постройте график функции y=kx если известно что ему принадлежит точка M (2;-8).Найдите:1.значениеx при котором у=8; 2.значение у при котором х=-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-8=2кк=-4 отсюда 1) 8=-4х х=-2 2) у=-4*(-3)=12 у=12
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