Самый длинный мост в России построен через Волгу в городе Саратов .Его длина 12763м.В Китае есть мост через морской пролив длиной 36км.На сколько Китайский мост длиннее?

Математика

Самый длинный мост в России построен через Волгу в городе Саратов .Его длина 12763м.В Китае есть мост через морской пролив длиной 36км.На сколько Китайский мост длиннее?

Автор: Гость