Самый длинный мост в России построен через Волгу в городе Саратов .Его длина 12763м.В Китае есть мост через морской пролив длиной 36км.На сколько Китайский мост длиннее?

Математика
Самый длинный мост в России построен через Волгу в городе Саратов .Его длина 12763м.В Китае есть мост через морской пролив длиной 36км.На сколько Китайский мост длиннее?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36 км = 36000м 36000м : 12763м= 2,8  В 2,8 раза
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