620мм сколька сантиметром

Математика
620мм сколька сантиметром
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
620÷10=62(см.) Ответ: 62см.
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