Когда создали баскетбол??

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Когда создали баскетбол??
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Автор: Гость
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Гость:
Знаю только то, что его создали в америке
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