Сколько трёхзначных чисел можно составить из чисел 0, 1, 3, 5 числа МОЖНО повторять и ещё написать какие числа вы составили

Математика
Сколько трёхзначных чисел можно составить из чисел 0, 1, 3, 5 числа МОЖНО повторять и ещё написать какие числа вы составили
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