Помогите! Выпиши и сгруппируй глаголы с орфограммой буквой ь 1)в корне 2)в суффиксе и 3)в окончании.Заполни пропуски. Его стихов пленительная сладость Пройдёт веков завистливую даль, И, внемля им, вздохнёт о славе младость,...
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Помогите! Выпиши и сгруппируй глаголы с орфограммой буквой ь 1)в корне 2)в суффиксе и 3)в окончании.Заполни пропуски. Его стихов пленительная сладость Пройдёт веков завистливую даль, И, внемля им, вздохнёт о славе младость, Утешит...ся безмолвная печаль И резвая задумает...ся радость.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В корне:даль,печаль. в суффиксе:пленительная, сладость,младость,радость.в окончании не нашла. Утешится.задумается.
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