Помогите пожалуйста, я сделал но хочу быть уверен что правильно. Буду очень благодарен
Математика
Помогите пожалуйста, я сделал но хочу быть уверен что правильно. Буду очень благодарен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
645÷3==215 215+645+1457=2317за 3 дня
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